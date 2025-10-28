Erste Schätzungen: Salmones Camanchaca legt Quartalsergebnis vor

Salmones Camanchaca wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Salmones Camanchaca noch ein Gewinn pro Aktie von 51,06 CLP in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 121,9 Millionen USD für Salmones Camanchaca, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 67,30 Milliarden CLP erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 177,10 CLP je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 408,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 381,87 Milliarden CLP Jahresumsatz im Vorjahr.

