Ausblick: Samsung Electro-Mechanics präsentiert Quartalsergebnisse

Samsung Electro-Mechanics öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2620,20 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 71,93 Prozent erhöht. Damals waren 1524,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2.831,43 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.615,32 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8300,71 KRW, gegenüber 8988,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 11.134,31 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 10.294,10 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at