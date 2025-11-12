Ausblick: Samsung Fire Marine Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Samsung Fire Marine Insurance wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 13653,99 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 13034,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Samsung Fire Marine Insurance 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3.935,47 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Samsung Fire Marine Insurance 5.191,78 Milliarden KRW umsetzen können.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 50667,19 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 48779,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15.606,88 Milliarden KRW, gegenüber 20.718,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at