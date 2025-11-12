Samsung Fire & Marine Insurance Aktie

Samsung Fire & Marine Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 762534 / ISIN: KR7000811000

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Samsung Fire Marine Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Samsung Fire Marine Insurance wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 13653,99 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 13034,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Samsung Fire Marine Insurance 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3.935,47 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Samsung Fire Marine Insurance 5.191,78 Milliarden KRW umsetzen können.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 50667,19 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 48779,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15.606,88 Milliarden KRW, gegenüber 20.718,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pfd Shs Non-Votingmehr Nachrichten

Analysen zu Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pfd Shs Non-Votingmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pfd Shs Non-Voting 367 000,00 -0,94% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

