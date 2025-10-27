Ausblick: Samsung SDI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Samsung SDI lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1538,093 KRW. Im Vorjahresquartal waren 3435,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Samsung SDI 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3.303,11 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Samsung SDI 3.935,67 Milliarden KRW umsetzen können.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -7345,937 KRW je Aktie, gegenüber 9011,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 13.423,36 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 16.592,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at