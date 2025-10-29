Ausblick: SAMSUNG SDS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAMSUNG SDS äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2631,82 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SAMSUNG SDS 2323,00 KRW je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.569,69 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei SAMSUNG SDS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.573,19 Milliarden KRW aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10166,90 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9787,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14.280,52 Milliarden KRW, gegenüber 13.828,23 Milliarden KRW im Vorjahr.

