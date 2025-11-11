Ausblick: Sanara MedTech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanara MedTech wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,215 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 22,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 26,7 Millionen USD gegenüber 21,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,980 USD, gegenüber -1,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 105,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 86,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at