Erste Schätzungen: Sanara MedTech legt Quartalsergebnis vor

Sanara MedTech wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,215 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,340 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 22,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,7 Millionen USD gegenüber 21,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,980 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 105,8 Millionen USD, gegenüber 86,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at