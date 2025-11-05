Sandnes Sparebank Primary Capital Cert. Aktie
WKN: 898046 / ISIN: NO0006001007
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sandnes Sparebank Primary Capital Cert informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sandnes Sparebank Primary Capital Cert wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,57 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,80 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sandnes Sparebank Primary Capital Cert in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 238,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 684,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,82 NOK, während im vorherigen Jahr noch 12,40 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 978,4 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,46 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sandnes Sparebank Primary Capital Cert.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Sandnes Sparebank Primary Capital Cert informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sandnes Sparebank Primary Capital Cert präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Sandnes Sparebank Primary Capital Cert mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Sandnes Sparebank Primary Capital Cert gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Sandnes Sparebank Primary Capital Cert.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sandnes Sparebank Primary Capital Cert.
|11,43
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.