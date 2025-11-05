Sandnes Sparebank Primary Capital Cert. Aktie

Sandnes Sparebank Primary Capital Cert. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898046 / ISIN: NO0006001007

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sandnes Sparebank Primary Capital Cert informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sandnes Sparebank Primary Capital Cert wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,57 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,80 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sandnes Sparebank Primary Capital Cert in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 238,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 684,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,82 NOK, während im vorherigen Jahr noch 12,40 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 978,4 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,46 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
