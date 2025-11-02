Ausblick: Sanmina-SCI legt Quartalsergebnis vor

Sanmina-SCI wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Sanmina-SCI für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,06 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 3,91 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 8,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at