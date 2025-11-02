Sanmina-SCI Aktie
WKN DE: A1JYVT / ISIN: US8010561020
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sanmina-SCI legt Quartalsergebnis vor
Sanmina-SCI wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Sanmina-SCI für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,06 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 3,91 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 8,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,57 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanmina-SCI Corpmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Sanmina-SCI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Sanmina-SCI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sanmina-SCI Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sanmina-SCI Corp
|118,20
|8,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.