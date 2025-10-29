Ausblick: Sanoma-WSOY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanoma-WSOY veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,719 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 513,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,580 EUR im Vergleich zu 0,190 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden EUR, gegenüber 1,34 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at