Ausblick: Santen Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor

Santen Pharmaceutical wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 20,89 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 23,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Santen Pharmaceutical in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 69,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 71,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 101,05 JPY, gegenüber 103,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 292,74 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 300,00 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at