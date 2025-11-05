Santen Pharmaceutical Aktie

Santen Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864318 / ISIN: JP3336000009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Santen Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor

Santen Pharmaceutical wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 20,89 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 23,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Santen Pharmaceutical in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 69,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 71,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 101,05 JPY, gegenüber 103,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 292,74 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 300,00 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Santen Pharmaceutical Co LtdShsmehr Nachrichten

Analysen zu Santen Pharmaceutical Co LtdShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Santen Pharmaceutical Co LtdShs 8,40 -0,59% Santen Pharmaceutical Co LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen