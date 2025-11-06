Sanuwave Health Aktie

WKN DE: A40LMS / ISIN: US80303D3052

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sanuwave Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sanuwave Health wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sanuwave Health im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -6,490 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 22,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD, wohingegen im Vorjahr noch -7,030 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

