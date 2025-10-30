Sanwa Shutter CorpShs Aktie

WKN: 851742 / ISIN: JP3344400001

30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Sanwa Shutter gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sanwa Shutter wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 79,24 JPY gegenüber 75,41 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 168,08 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sanwa Shutter einen Umsatz von 171,45 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 272,15 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 264,61 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 660,40 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 662,38 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

