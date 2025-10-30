Ausblick: Sany Heavy Industry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sany Heavy Industry gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,225 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sany Heavy Industry noch 0,150 CNY je Aktie eingenommen.

Sany Heavy Industry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,00 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,02 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,710 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 89,83 Milliarden CNY, gegenüber 77,95 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at