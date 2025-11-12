Ausblick: Sapiens International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sapiens International wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,347 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,15 Prozent auf 148,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sapiens International noch 137,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,29 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 577,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 542,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at