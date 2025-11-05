Ausblick: Sappi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sappi stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sappi im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,001 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,34 ZAR je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD für Sappi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 26,31 Milliarden ZAR erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,085 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,11 ZAR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,42 Milliarden USD, gegenüber 101,20 Milliarden ZAR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at