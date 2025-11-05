Sappi Aktie
WKN: 860275 / ISIN: ZAE000006284
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sappi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sappi stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sappi im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,001 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,34 ZAR je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD für Sappi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 26,31 Milliarden ZAR erzielt wurde.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,085 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,11 ZAR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,42 Milliarden USD, gegenüber 101,20 Milliarden ZAR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sappi Ltd.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Sappi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sappi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sappi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Sappi legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Sappi legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Sappi Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sappi Ltd.
|1,09
|3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.