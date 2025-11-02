Ausblick: Saudi Telecom Company Bearer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Telecom Company Bearer wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,660 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 SAR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,52 Milliarden SAR aus – das entspräche einem Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,64 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,95 SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,95 SAR einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 78,81 Milliarden SAR aus, nachdem im Vorjahr 75,89 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at