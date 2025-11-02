SBA Communications REIT Aktie

SBA Communications REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040

<
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: SBA Communications REIT (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SBA Communications REIT (A) stellt am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SBA Communications REIT (A) nach den Prognosen von 15 Analysten 714,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 667,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,30 USD je Aktie, gegenüber 6,94 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 2,80 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

