Scandic Hotels Group AB Aktie

Scandic Hotels Group AB

WKN DE: A2ABGP / ISIN: SE0007640156

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Scandic Hotels Group AB legt Quartalsergebnis vor

Scandic Hotels Group AB wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,04 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,57 SEK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,47 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,18 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,79 SEK im Vergleich zu 3,43 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 22,41 Milliarden SEK, gegenüber 21,96 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Scandic Hotels Group AB 7,82 0,13% Scandic Hotels Group AB

