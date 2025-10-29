Ausblick: Schneider National B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Schneider National B präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,204 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,43 Milliarden USD – ein Plus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schneider National B 1,32 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,804 USD aus. Im Vorjahr waren 0,660 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 5,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at