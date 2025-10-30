Ausblick: SCOR SE Prov Regpt öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SCOR SE Prov Regpt äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,650 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,27 Prozent auf 3,20 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,17 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,44 EUR im Vergleich zu 0,020 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 16,15 Milliarden EUR, gegenüber 16,91 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at