Ausblick: Scor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scor wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,132 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,75 Milliarden USD gegenüber 4,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,27 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,514 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 18,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at