Ausblick: Scorpio Tankers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Scorpio Tankers lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Scorpio Tankers die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Scorpio Tankers noch ein Gewinn pro Aktie von 3,16 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,73 Prozent auf 231,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Scorpio Tankers noch 268,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 913,3 Millionen USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at