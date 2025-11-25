SeaBird Exploration Aktie

SeaBird Exploration für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YHL9 / ISIN: CY0101162119

25.11.2025 07:01:06

Ausblick: SeaBird Exploration stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SeaBird Exploration lädt am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,015 USD aus. Im letzten Jahr hatte SeaBird Exploration einen Gewinn von 0,320 NOK je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 48,7 Millionen USD für SeaBird Exploration, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 107,3 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,080 USD, gegenüber 0,860 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 218,8 Millionen USD im Vergleich zu 381,3 Millionen NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

