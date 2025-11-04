Ausblick: Seadrill 2021 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Seadrill 2021 präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,294 USD. Das entspräche einer Verringerung von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Seadrill 2021 mit einem Umsatz von insgesamt 341,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 354,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,029 USD, gegenüber 6,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 1,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at