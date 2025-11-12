Ausblick: Seanergy Maritime gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seanergy Maritime wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,502 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,70 Prozent verringert. Damals waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Seanergy Maritime soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,878 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 148,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 167,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at