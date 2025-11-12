SeaStar Medical Aktie
WKN DE: A40DLB / ISIN: US81256L2034
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: SeaStar Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SeaStar Medical wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,150 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,100 USD je Aktie vermeldet.
SeaStar Medical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 257,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,720 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -6,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,2 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
