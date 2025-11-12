Ausblick: SeaStar Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SeaStar Medical wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,150 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,100 USD je Aktie vermeldet.

SeaStar Medical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 257,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,720 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -6,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,2 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at