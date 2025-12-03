Ausblick: Sekisui House zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sekisui House stellt am 04.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass Sekisui House für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,16 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 64,57 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Sekisui House soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.048,31 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.003,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 358,54 JPY, gegenüber 335,95 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 4.321,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.058,58 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at