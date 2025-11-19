Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sekisui House stellt voraussichtlich am 04.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 80,16 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 64,57 JPY erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Sekisui House im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.048,31 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.003,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,42 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 358,31 JPY im Vergleich zu 335,95 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 4.329,97 Milliarden JPY, gegenüber 4.058,58 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at