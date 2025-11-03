Select Energy Service a Aktie
WKN DE: A2DQFW / ISIN: US81617J3014
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Select Energy Services A präsentiert Quartalsergebnisse
Select Energy Services A wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,002 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Select Energy Services A 0,150 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,00 Prozent auf 308,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 371,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,231 USD aus. Im Vorjahr waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
