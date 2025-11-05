SelectQuote Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: SelectQuote legt Quartalsergebnis vor

SelectQuote wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,280 USD. Das entspräche einem Verlust von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,260 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 316,7 Millionen USD gegenüber 292,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,058 USD je Aktie, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

