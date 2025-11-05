Ausblick: Selvaag Bolig ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Selvaag Bolig ASA wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,347 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 NOK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Selvaag Bolig ASA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 138,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 536,5 Millionen NOK im Vergleich zu 225,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 NOK, während im vorherigen Jahr noch 1,90 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,97 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at