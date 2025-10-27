Ausblick: Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,030 CNY vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,030 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 22,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,04 Milliarden CNY gegenüber 1,67 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,051 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,96 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 6,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at