Ausblick: Sensata Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sensata Technologies stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,850 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 921,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 983,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,69 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at