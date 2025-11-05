Sensus Healthcare Aktie
Ausblick: Sensus Healthcare legt Quartalsergebnis vor
Sensus Healthcare wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,095 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sensus Healthcare in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,330 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,8 Millionen USD, gegenüber 41,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
