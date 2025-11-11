Ausblick: Serve Robotics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Serve Robotics wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,316 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 218,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,204 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,070 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,6 Millionen USD, gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at