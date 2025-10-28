ServiceNow Aktie

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: ServiceNow mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ServiceNow lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 35 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,26 USD. Dies würde einem Zuwachs von 105,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ServiceNow 2,07 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ServiceNow in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 3,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 40 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,84 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 39 Analysten auf durchschnittlich 13,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

