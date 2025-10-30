Ausblick: Shanghai International Airport legt Quartalsergebnis vor

Shanghai International Airport äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,210 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai International Airport ein EPS von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,24 Milliarden CNY gegenüber 3,13 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,879 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,15 Milliarden CNY, gegenüber 12,35 Milliarden CNY im Vorjahr.

