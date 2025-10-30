Shanghai International Airport Aktie
WKN DE: A0M5NZ / ISIN: CNE000000V89
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shanghai International Airport legt Quartalsergebnis vor
Shanghai International Airport äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,210 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai International Airport ein EPS von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,24 Milliarden CNY gegenüber 3,13 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,879 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,15 Milliarden CNY, gegenüber 12,35 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai International Airport Co Ltd (A)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Shanghai International Airport legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Shanghai International Airport öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)