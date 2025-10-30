Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development legt Quartalsergebnis vor

Shanghai Jin jiang International Hotel Development stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,398 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,95 Prozent auf 3,90 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development noch 3,86 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,957 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,850 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 13,86 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at