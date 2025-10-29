Ausblick: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai United Imaging Healthcare A wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,423 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,33 Milliarden CNY – ein Plus von 43,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai United Imaging Healthcare A 1,62 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 CNY im Vergleich zu 1,54 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 12,43 Milliarden CNY, gegenüber 10,27 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

