Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A2DYQA / ISIN: US8198823093
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sharp gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sharp wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 13,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,78 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,109 USD im Vergleich zu 0,090 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 13,06 Milliarden USD, gegenüber 14,17 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
