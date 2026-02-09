Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYQA / ISIN: US8198823093

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sharp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sharp lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,027 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Sharp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 12,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,17 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

