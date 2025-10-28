Shenandoah Telecommunications Aktie

WKN: 634816 / ISIN: US82312B1061

WKN: 634816 / ISIN: US82312B1061

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Shenandoah Telecommunications legt Quartalsergebnis vor

Shenandoah Telecommunications wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,221 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 89,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,785 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 356,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 328,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

