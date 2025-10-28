Ausblick: Shenzhen Transsion A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen Transsion A veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,25 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shenzhen Transsion A einen Gewinn von 0,930 CNY je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 19,69 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 18,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,63 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,98 CNY im Vergleich zu 4,90 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 69,24 Milliarden CNY, gegenüber 68,51 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at