Shift4 Payment a Aktie
WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Shift4 Payments A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shift4 Payments A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shift4 Payments A 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 583,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 35,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 909,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD, gegenüber 3,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Shift4 Payments A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Shift4 Payments A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Shift4 Payments A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Shift4 Payments Inc Registered Shs -A-
|66,15
|-1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.