Ausblick: Shift4 Payments A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shift4 Payments A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shift4 Payments A 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 583,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 35,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 909,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD, gegenüber 3,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at