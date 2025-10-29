Ausblick: Shikoku Electric Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shikoku Electric Power stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 104,80 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 83,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,23 Prozent auf 200,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 231,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 220,14 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 332,20 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 794,20 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 851,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at