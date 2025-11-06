Shimadzu CorpShs Aktie

Shimadzu CorpShs

WKN: 854673 / ISIN: JP3357200009

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Shimadzu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shimadzu stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 48,13 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,49 JPY erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 134,31 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shimadzu für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 136,80 Milliarden JPY aus.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 178,69 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 183,55 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 545,58 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 539,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at


