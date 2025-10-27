Ausblick: Shimano legt Quartalsergebnis vor

Shimano wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 155,98 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shimano -25,780 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,47 Prozent auf 111,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shimano noch 117,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 369,68 JPY je Aktie, gegenüber 853,36 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 463,90 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 450,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at