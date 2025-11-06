Shimizu Aktie

Shimizu für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857801 / ISIN: JP3358800005

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Shimizu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shimizu wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 18,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,55 Prozent auf 429,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shimizu noch 436,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 124,46 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 94,80 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1.956,03 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.944,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Shimizu Corp. 2 216,00 1,35%

Shimizu Corp. 2 216,00 1,35% Shimizu Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

