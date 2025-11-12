Ausblick: Shimmick legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shimmick wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 27,60 Prozent auf 120,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,405 USD, gegenüber -4,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 496,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 480,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at